شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: رحيل دونجا خسارة فنية وقيادية فادحة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمزة الجمل، المدير الفني السابق للنادى الإسماعيلى، أن رحيل محمود عبد العاطى دونجا لاعب الدراويش لصفوف بيراميدز يعد خسارة كبيرة للفريق الأصفر.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الإسماعيلى وافق على رحيل محمد عادل وأحمد مصطفى والثنائى سيكون من نجوم الموسم الجديد، كما انتهى تعاقد دونجا ويمثل رحيله عن الدراويش خسارة كبيرة".

وأضاف حمزة الجمل، "رحيل دونجا ليس خسارة فنية للإسماعيلى وإنما على مستوى القيادة أيضاً لأن اللاعب كان قائداً للفريق، وأتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيخوض رابع مبارياته الودية خلال معسكر الإعداد اليوم الإثنين ضد البنك الأهلي من أجل اطمئنان الجهاز الفني للفريق على جميع العناصر الأساسية فى التجارب الودية الأخيرة.

وكانت قرعة مسابقة الدوري العام التي أقيمت أمس بالقاهرة، قد أسفرت عن وقوع الإسماعيلي فى الجولة الافتتاحية ضد الأهلي للموسم الثاني على التوالي والسادس فى تاريخهم.