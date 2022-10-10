شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفسخ تعاقده مع 7 صفقات جديدة قبل انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادي أسوان تعاقدهم مع 7 لاعبين جدد تم التعاقد معهم هذا الصيف، استعدادا للموسم الجديد، لتنتهى رحلة اللاعبين السبعة بين صفوف تماسيح النيل بعد أسابيع قليلة من انضمامهم.

وفسخ أسوان تعاقده مع يوسف حسن لاعب نادي بورتو السويس المنضم للفريق على سبيل الإعارة، قبل أن يتم توجيه الشكر له ليعود مرة أخرى إلى نادي بورتو، بالإضافة إلى ميدو العطار مهاجم فريق النصر الذى تعاقد معه أسوان علي سبيل الاعارة وتم توجيه الشكر له ليعود الي ناديه مرة أخرى.

وأعلن أسوان التعاقد مع محمد الغندور حارس مرمى نادي الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة موسم، ليرحل فيما بعد لينتقل إلى نادى لافيينا بدوري القسم الثاني، وكذلك الأمر بالنسبلة لمحمود صابر لاعب فريق سيراميكا ليرحل عن زهرة الجنوب لينضم إلى صفوف غزل المحلة.

وأعلن أسوان أيضا التعاقد مع الدولي الليبي محمود بن والى مدافع فريق المدينة الليبي ورحل عن الفريق بعد أيام من إتمام الصفقة، وهو نفس الأمر مع محمد السيد خليل "شيكا" مهاجم فريق بتروجت ومنتخب الشباب الاسبق والذى رحل لينضم إلى نادي إيسترن كومباني، ورحل محمود عبد الحكيم لاعب نادي الداخلية الذي انضم لأسوان لبضعة أيام فقط.