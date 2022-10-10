الاتحاد السكندرى يفوز على الغرافة القطرى ويصعد لربع نهائى البطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على الغرافة القطرى بنتيجة 109 / 70، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال"، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

وجاءت نتائج الاتحاد السكندرى فى الجولات الثلاث التى خاضها بالفوز أمام أهلى حلب السورى وأهلى بنى غازى الليبى والخسارة من الكويت الكويتى على الترتيب.

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.