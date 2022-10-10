شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يشارك فى دوري شمال أفريقيا للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، فى دورى شمال أفريقيا للمدارس فى نسختها الأولى المقامة بالقاهرة بتنظيم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتختتم فعالياتها اليوم الاثنين. وألقى الحضري محاضرة للاعبي المدارس المشاركة فى البطولة، وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع نجم منتخب مصر السابق.

وشهد حفل افتتاح بطولة المدارس فى نسختها الأولى فى السابع من أكتوبر الجاري، والتى تستضيفها مصر، حضور وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى والدكتورة إيمان حسن ممثلة عن وزارة التربية والتعليم وفيرون موسينجا سكرتير عام الاتحاد الأفريقي .

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم النسخة الأولى لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.

واستقبل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وفد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، برئاسة رضا كريّم المدير التنفيذي للاتحاد، تمهيدًا لانطلاق منافسات البطولة اليوم، وبدأ الأربعاء وصول الفرق المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا للمدارس، التى تنطلق الجمعة بالأراضي المصرية.



الحضري ببطولة شمال افريقيا للمدارس



الحضري ببطولة شمال افريقيا للمدارس



الحضري ببطولة شمال افريقيا للمدارس



الحضري ببطولة شمال افريقيا للمدارس