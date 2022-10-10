من أهم وأشهر لاعبي الأهلي .. تفاصيل سرقة عقود لاعبين من إتحاد اللعبة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس المرمى السابق للأهلي والمنتخب عن مفاجأة حول واقعة سرقة عقود لاعبين باتحاد الكرة الطائرة وقال شوبير ان اللاعبين من أهم وأشهر لاعبي الفريق الاول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي واصفا ما حدث بالكارثة والفضيحة والسابقة الأولى من نوعها التي لا يمكن السكوت عليها , وتسائل مستغربا : ماذا يحدث في اتحاد الكرة الطائرة ؟ ولصالح من ؟ وما يعني سرقة عقود لاعبين ؟ .

وتابع شوبير خلال تصريحاته عبر برنامجة الاذاعي " مع شوبير " والمذاع ععبر راديو أون سبورت إف إم ان لديه العديد من المعلومات من مصادر متعددة تشير بعضها الي تورط مسئول كبير في الاتحاد للتحريض علي سرقة العقود موضحا ان الامر يعتبر جناية وفقا لتصنيف القانون لذا كان قرار القبض علي أحد المسئولين باتحاد الكرة الطائرة .

التحقيقات في القضية مستمرة

وقال شوبير ان اللاعبين الذين تم سرقة عقودهما هما " أحمد سعيد، ومحمد عادل دولا "، مشددا ان التحقيقات في القضية مستمرة واعتقد انه سيكون هناك قرارات بشأنها.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض منذ ايام على أحد مسئولي اتحاد الكرة الطائرة ، وذلك بعد قيامه بسرقة عقود اثنين من لاعبي النادي الأهلي، وهما " أحمد سعيد، ومحمد عادل دولا ".

كولر يقدم اوراق اعتماد

وفي سياق آخر ، علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "محمد عبد المنعم مكسب كبير للأهلي وبرونو سافيو تعرض لانتقادات كبيرة لكنه قدم شوط أول مميز في مباراة امس".

وأضاف شوبير: "يبدو ان برونو سافيو لاعب جيد ولمساته مميزة لكن لا استطيع الحكم عليه حاليا، واعجبني طريقة كولر في الضغط على المنافس".

واختتم: "محمود متولي ظهر بشكل رائع في مباراة الامس وكولر يقدم اوراق اعتماده ومذاكر الفريق الخصم وبيلعب بشكل هجومي رائع".