شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم معسكره التحضيرى لأمم أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر لكرة الصالات اليوم معسكره التحضيري المفتوح، الذى انطلق فى الثالث من أكتوبر، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة هشام صالح، على متابعة الحالة البدنية للاعبين، وكذلك تجربة بعض العناصر التى تم ضمها لصفوف المنتخب مؤخرًا، حيث ضم للمعسكر قائمة مكون من: محمود شوبير، جمال عبد الناصر، أحمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبد الرحمن "بودي"، خالد "مارادونا"، محمد فتحي، محمد عبد الحميد "كوكي"، محمود عبد الخالق "كاريكا"، إبراهيم سعيد، خالد يسري، أحمد جعيدي، أحمد عبد القادر "موزة" وأحمد مصطفى فرج، للانضمام إلى المعسكر المقبل.

وقرر هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة الصالات متابعة بطولة الشركات، التى تقام فى بورسعيد، للبحث عن مواهب جديدة من أجل ضمها إلى القوام الأساسى للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تكوين فريق قوى قادر على خوض المنافسات القارية والدولية المقبلة، بما لا يتعارض مع مبدأ الإحلال والتجديد الذي يستهدفه المنتخب فى الوقت الحالى.