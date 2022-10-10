شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة مصطفى عسل يكشف سبب استبعاد لاعب الأهلي من بطولة أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لي دروو وجوي بارينجتون، حكم مباراة مصطفى عسل والفرنسي لوكاس سيرم والتى أقيمت أمس فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، سبب استبعاد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش وحامل لقب بطولة أمريكا عن النسخة الماضية، من النسخة الحالية للبطولة، عقب احتساب المباراة لصالح منافسه الفرنسي لوكاس سيرم، رغم تقدم مصطفى عسل فى النتائج حتى الشوط الثالث.

وقال لي كرو فى تصريحات لرابطة المحترفين للاسكواش، أولا مصطفى عسل لم يكن متعمداً أبدا ضرب الكرة فى خصمه، والأمر حدث بسبب حركة غير مدروسة من لوكاس خلال الرالى.

وأضاف، الكرة كانت سريعة وتعرض لوكاس لضرر فى طبلة الأذن، وطبقا لقانون الـPSA فى حال إصابة اللاعب أثناء المبارة عن طريق زميله (سواء كان متعمدا أو غير متعمد)، يحصل اللاعب المصاب على 15 دقيقة للعلاج، وإذا صرح اللاعب الآخر بعدم قدرته على استئناف المبارة يتم احتساب المبارة للاعب المصاب.

وتابع لي دروو، أنه شرح الوضع والقانون لمصطفى أثناء الاستراحة المخصصة للوكاس وذلك لعدم إحداث صدمة ومفاجأة لمصطفى عند إعلان النتيجة.

واختتم قائلا، "سيتم رفع مذكرة للجنة التحكيم، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن هناك إصابة استدعت الذهاب للمستشفى والعلاج، مع تأكيد أن مصطفى لم يكن متعمداً ضرب الكرة بطريقة مؤذية، لأنه كان فائزاً خلال أول شوطين، والترجيحات كانت تؤكد فوزه باللقاء بثلاثة أشواط نظيفة.