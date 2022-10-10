شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: سعيد بتكريمى من رابطة الأندية وهدفنا تحقيق بطولة للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشيخ، لاعب نادى المصرى، فى تصريحات إذاعية، أنه سعيد بتكريمه من قبل رابطة الأندية المحترفة باعتباره من هدافي الدوري، ويمثل له تقديرا معنويا كبيرا على المجهود الذى قدمه مع الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز.

وأضاف الشيخ، أن مباريات الدوري الممتاز فى الموسم الجديد ستكون صعبة لأن جميع الفرق مستعدة بشكل جيد من خلال الصفقات والمعسكرات استعداداً للموسم الجديد، وبالتالى فالدورى سيكون مختلفاً هذا الموسم مع التنظيم الجيد من قبل رابطة الأندية المحترفة، ويتمنى أن مستوى الدوري يسعد الجماهير المصرية هذا الموسم.

وأشار الشيخ إلى أن طموحات لاعبي المصري هذا الموسم وهدفهم تحقيق بطولة للنادي المصري وجماهيره، خاصة فى ظل الإدارة الجديدة برئاسة كامل أبو علي، وتولي إيهاب جلال قيادة الفريق.