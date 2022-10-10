شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة خليفة سبب استقالة رئيس لجنة التعاقدات فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن سبب استقالة أحمد الشيخ مدير لجنة التعاقدات بالنادى يعود لإتمام صفقة التعاقد مع محمد خليفة دون الرجوع إليه. وأنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية، إجراءات التعاقد مع محمد خليفة لاعب خط الوسط فى صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب بعد اجتيازه الاختبار الطبي، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف ناشئى الزمالك قبل أن ينضم لأندية مصر المقاصة وأسوان وإيسترن كومباني.

وبات خليفة الصفقة رقم 12 للإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي الحالى استعداداً للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 12 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد خليفة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.