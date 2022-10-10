شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشاطئية اليوم بالإسكندرية استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الاثنين، فى الإسكندرية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها موزمبيق فى الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.
وأكد لطفي أن المشاركة فى بطولة "كوسافا" الدولية أفادت اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وزادت من قوة المنتخب فى ظل مواجهة مدارس كروية مختلفة.
وخسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، امام السنغال بنتيجة 5-3 في نهائي بطولة كوسافا الدولية التى جمعت المنتخبين السبت الماضى بجنوب أفريقيا.
وتوج منتخب السنغال باللقب رغم تقدم الفراعنة بثلاثية مقابل هدف حتى نهاية الشوط الثاني، لكن اسود التيرانجا نجحوا في العودة بالشوط الثالث والأخير وسجلوا أربعة أهداف.
وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، لنهائي بطولة كوسافا الدولية بالفوز على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة الدولية المقامة بجنوب أفريقيا.
وقبل أسابيع توج منتخب مصر للكرة الشاطئية بلقب بطولة كأس الدار البيضاء الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي أقيمت في المغرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بضربات الترجيح.