شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشاطئية اليوم بالإسكندرية استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية، اليوم الاثنين، فى الإسكندرية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها موزمبيق فى الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

وأكد لطفي أن المشاركة فى بطولة "كوسافا" الدولية أفادت اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وزادت من قوة المنتخب فى ظل مواجهة مدارس كروية مختلفة.