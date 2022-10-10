شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعاقد مع 17 صفقة استعداداً للموسم الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق باب القيد الصيفى للأندية المصرية مساء اليوم، الاثنين، بعدما دعمت أندية الدوري الممتاز صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين استعداداً لتقديم موسم قوى.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسى ومصطفى الزنارى وعلى الفيل ومحمد شعبان كما انتهت إعارة ميدو جابر ورجب عمران لاعبى سيراميكا، وكازاجى ومحمد جابر لاعبى المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندري وكريم الطيب لاعب بيراميدز.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة الحضور الجماهيري في الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 إلى 6 آلاف في المشجع في المباراة الواحدة.

يُذكر أن الموسم الماضي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب استمر لفترة طويلة، وذلك بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

الدوري المصري سينطلق في 18 أكتوبر الجارى كما سينتهي يوم 30 يونيو المقبل، ليتماشى مع جميع الدوريات حول العالم.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الأهلي في المركز الثالث.