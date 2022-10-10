شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: استبعاد إمام عاشور من مباراة فلامبو بقرار تأديبى من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور أن استبعاد إمام عاشور، لاعب خط وسط نادى الزمالك، من مباراة فلامبو دى سنتر البوروندى قرار تأديبى من البرتغالى فيريرا مدرب الفريق.

وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "غياب إمام عاشور عن مباراة فلامبو البوروندى بسبب قرار تأديبي من فيريرا لغيابة عن التدريب بعد معسكر منتخب مصر".

وأضاف بندق، "عدم الانسجام والتشكيل سبب تراجع أداء الزمالك فى مباراة فلامبو، رغم ضعف مستوى الفريق للمنافس، أما صفقات الزمالك فمن الصعب الحكم عليها إلا بعد خمس أو ست مباريات".