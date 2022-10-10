شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وهلال الساحل السودانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام هلال الساحل السوداني، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة السبت المقبل فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور الـ32 الإضافي من البطولة، بعدما فاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحى.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك.

ويراقب المباراة، السيد مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.