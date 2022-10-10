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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الزمالك بالجولة 9 بالدوى والأهلي فى الـ17.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023 وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب كالتالي:
الجولة الأولى: المقاولون العرب وغزل المحلة
الجولة الثانية: فيوتشر والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: المقاولون العرب وفاركو
الجولة الرابعة: سموحة والمقاولون العرب
الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا
الجولة السادسة: بيراميدز والمقاولون العرب
الجولة السابعة: المقاولون العرب وانبي
الجولة الثامنة: المصري والمقاولون العرب
الجولة التاسعة: المقاولون العرب والزمالك
الجولة العاشرة: البنك الأهلي والمقاولون العرب
الجولة الحادية عشر: المقاولون العرب وحرس الحدود
الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش والمقاولون العرب
الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي والمقاولون العرب
الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب وأسوان
الجولة الخامسة عشر: الداخلية والمقاولون العرب
الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب والاتحاد السكندري
الجولة السابعة عشر : الأهلي والمقاولون العرب
المقاولون