شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه الزمالك بالجولة 9 بالدوى والأهلي فى الـ17.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023 وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب كالتالي: الجولة الأولى: المقاولون العرب وغزل المحلة الجولة الثانية: فيوتشر والمقاولون العرب الجولة الثالثة: المقاولون العرب وفاركو الجولة الرابعة: سموحة والمقاولون العرب الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا الجولة السادسة: بيراميدز والمقاولون العرب الجولة السابعة: المقاولون العرب وانبي الجولة الثامنة: المصري والمقاولون العرب الجولة التاسعة: المقاولون العرب والزمالك الجولة العاشرة: البنك الأهلي والمقاولون العرب الجولة الحادية عشر: المقاولون العرب وحرس الحدود الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش والمقاولون العرب الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي والمقاولون العرب الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب وأسوان الجولة الخامسة عشر: الداخلية والمقاولون العرب الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب والاتحاد السكندري الجولة السابعة عشر : الأهلي والمقاولون العرب

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