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المقاولون يواجه الزمالك بالجولة 9 بالدوى والأهلي فى الـ17.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت أمس قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023 وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب كالتالي:

 

الجولة الأولى: المقاولون العرب وغزل المحلة

الجولة الثانية: فيوتشر والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: المقاولون العرب وفاركو

الجولة الرابعة: سموحة والمقاولون العرب

الجولة الخامسة: المقاولون العرب وسيراميكا

الجولة السادسة: بيراميدز والمقاولون العرب

الجولة السابعة: المقاولون العرب وانبي

الجولة الثامنة: المصري والمقاولون العرب

الجولة التاسعة: المقاولون العرب والزمالك

الجولة العاشرة: البنك الأهلي والمقاولون العرب

الجولة الحادية عشر: المقاولون العرب وحرس الحدود

الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش والمقاولون العرب

الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي والمقاولون العرب

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب وأسوان

الجولة الخامسة عشر: الداخلية والمقاولون العرب

الجولة السادسة عشر : المقاولون العرب والاتحاد السكندري

الجولة السابعة عشر : الأهلي والمقاولون العرب

 


المقاولون

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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