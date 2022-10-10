شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تغادر تونس بعد خسارة اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، تونس للعودة إلى القاهرة بعد خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية بالهزيمة من الترجي التونسى بنتيجة 28/24 فى النهائى.

وبذلك لم يحالف الزمالك رد الاعتبار، خاصة فى ظل أنه خسر من الترجي مؤخراً فى نهائى البطولة العربية.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما الجمعة فى دور نصف النهائى ، و الفوز في نصف النهائى على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 .

فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الدور الأول خسر من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.