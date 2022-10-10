تحديد موعد لقاء بيراميدز وهلال الساحل في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام هلال الساحل السوداني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدد أن تقام المباراة يوم السبت المقبل في السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور الـ32 الإضافي من البطولة.

وكان بيراميدز انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك.

ويراقب المباراة السيد مازي زام علي من زانزيبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.