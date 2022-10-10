مصدر لمصراوي: الأهلي يغلق ملف الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - أغلق النادي الأهلي ملف ضم اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل ساعات من غلق باب القيد مساء اليوم الإثنين.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن إدارة الأهلي، بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر، قررت الاكتفاء بضم شادي حسين ومصطفي سعد وبرونو سافيو.

وأضاف المصدر أن الأهلي يحاول في الساعات المقبلة إعارة صلاح محسن بجانب ثلاثي الشباب محمد محمود وزياد طارق وعبدالرحمن مانو.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي شهد رحيل عدة لاعبين عن الأهلي وهم أليو بادجي وبدر بانون ووالتر بواليا ولويس ميكسيوني بجانب أحمد سيد غريب وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد نصير وميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي.