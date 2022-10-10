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يجيد اللعب في 4 مراكز.. تعرف على غزال صفقة الأهلي الجديدة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد

واصل الأهلي إبرام صفقاته تحت السن بالتعاقد مع محمد غزال نجم الفريق الأول للترسانة.

وكان الأهلي تعاقد مع مجموعة من ناشئي نادي وادي دجلة وعلى رأسهم الثنائي عبدالرحمن رشدان وكريم الدبيس المنتظر تصعديهما للفريق الأول.

وقال مصدر لمصراوي اليوم الإثنين إن اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا فسخ عقده بالتراضي مع ناديه لينتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

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محمد غزال من مواليد الأول من يناير لعام 2003 ويبلغ طوله 180 سم ووزنه 65 كجم، ويلعب بقدمه اليسرى، ويشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ووسط الملعب المهاجم.

ويتمتع غزال بموهبة كبيرة، وانضم لمنتخب الشباب وحصل على عرضين من سيراميكا كليوباترا والاتحاد ولعب للأخير على سبيل الإعارة، ولكن الصفقة لم تتم مع زعيم الثغر للحصول عليه نهائيا.

وسبق للأهلي التعاقد مع الحارس مصطفى مخلوف زميل غزال في فريق 2003 والفريق الأول للترسانة الموسم الماضي ليتم تصعيده للفريق الأول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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