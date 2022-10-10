سويلم يعلن تقديم جائزة لاعب الشهر في الدوري.. ويكشف النظام الجديد لكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن الرابطة ستقدم هذا الموسم جائزة جديدة لأفضل لاعب خلال الشهر في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن نظام بطولة كأس الرابطة سيتغير ليصبح أشبه ببطولة كأس مصر.

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة.

وقال سويلم، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الإثنين "سنصنع درعًا جديدًا للفائز بالدوري، وسنمنح جوائز مالية لبطل ووصيف المسابقة، وربما لصاحب المركز الثالث، لكن لم نحدد قيمة هذه الجوائز حتى الآن، سنناقش هذه الأمور مع الشركة الراعية".

وأضاف "رابطة الأندية ستستحدث جائزة لاعب الشهر في الدوري المصري، على غرار ما يحدث في كل دوريات العالم، إضافة إلى تقديم جوائز أفضل لاعب والهداف وغيرها في نهاية الموسم، وقد نقدم لهم جوائز مالية أيضًا".

وعن نظام بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد، أوضح "نظام كأس الرابطة سيتغير هذا الموسم، ستكون البطولة بخروج المغلوب منذ البداية مثل الكأس بدلًا من إقامة دور المجموعات، وذلك حتى نستطيع إكمال المسابقة بنهاية الموسم".

وكان فيوتشر حقق لقب بطولة كأس الرابطة الموسم الماضي في نسختها الأولى.