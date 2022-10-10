"نعتذر عن الخطأ".. يويفا يطالب 3 منتخبات بتجاهل جدول تصفيات يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أثيرت حالة من الارتباك حول جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بعدما أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيرلندا واسكتلندا وويلز بـ "تجاهل" جدول المباريات الأولي.

وأجريت قرعة التصفيات أمس الأحد في مدينة فرانكفورت الألمانية، ومن المقرر أن تقام جميع مباريات التصفيات في الفترة ما بين مارس ونوفمبر من العام المقبل.

لكن بعد ساعات من إجراء القرعة، أرسل اليويفا بيانا إلى اتحادات أيرلندا واسكتلندا وويلز، للإشارة إلى وجود مشكلة في جدول المباريات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وجاء في البيان الذي نشر على حسابات الاتحادات الثلاث بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نأسف لإبلاغكم بأننا لاحظنا وجود خطأ في جدول المباريات، ونطالبكم بتجاهل قائمة المباريات التي جرى إرسالها."

وأضاف يويفا في بيانه "سيجرى إصدار نسخة جديدة في أقرب وقت ممكن. ونعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه ذلك."

وأبدت الجماهير حالة من الاستياء إزاء البيان، حيث شرع الكثيرون بشكل سريع في حجز رحلات الطيرات والإقامة.

وحاول نويل موني الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في ويلز طمأنة الجماهير الغاضبة قائلا :"لا تقلقوا، سنعمل على ضمان جودة جدول مبارياتنا."

وذكر اتحاد ويلز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مباريات المنتخب في المجموعة الرابعة بالتصفيات أمام كرواتيا وأرمينيا وتركيا ولاتفيا، لن تتأثر بعد بيان اليويفا، لكن الاتحاد حذف منشوره لاحقا.

وردا على بيان اليويفا، ذكر الاتحاد الاسكتلندي عبر تويتر "عقب البيان الذي تلقيناه من اليويفا، نحن بانتظار توضيح كيفية تأثير ذلك على مبارياتنا."

وأضاف "سنكشف عن التطورات بمجرد أن يمدنا اليويفا بمزيد من المعلومات."

وتتنافس اسكتلندا في التصفيات ضمن المجموعة الأولى مع إسبانيا والنرويج وجورجيا وقبرص، بينما تتنافس أيرلندا في المجموعة الثانية مع هولندا وفرنسا واليونان وجبل طارق.