ثروت سويلم ردًا على هجوم جماهير الأهلي: "أنا أهلاوي والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

رد اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، على اتهامات جماهير الأهلي بمحاباة الزمالك، مشيرًا إلى أنه "أهلاوي" ولن ينحاز ضد الأندية الشعبية.

وقال سويلم، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم"، صباح اليوم الأحد، ردًا على هجوم جماهير الأهلي، "أنا أهلاوي والله وعضو عامل في النادي".

وأضاف "جماهير الأهلي كونوا انطباعًا أني زملكاوي لأني تعاملت كثيرًا مع مرتضى منصور بحكم أنه كان زميلي في المجلس".

وتابع عضو رابطة الأندية "أفعل دائمًا ما أراه صحيحًا، وحتى لو قررت الانحياز يومًا فلن أنحاز ضد الأندية الجماهيرية".