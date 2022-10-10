"أتوقع أن يكون لاعبًا مهمًا".. مدرب كاراكاس يمتدح سامسون بعد انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عدد فرانشيسكو ستيفانو، مدرب كاراكاس الفنزويلي، مميزات البينيني سامسون أكينيولا، لاعب الزمالك الجديد، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يعد "خطوة كبيرة ومهمة في مسيرة اللاعب".

وانتقل سامسون إلى الزمالك هذا الصيف قادمًا من كاراكاس، في صفقة أثارت جدلًا، لكنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن.

وقال ستيفانو، في تصريحات لقناة "المحور"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "سامسون أكينيولا لاعب يملك موهبة كبيرة، يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات، ويتطور أداؤه من مباراة لأخرى، هو لاعب مهم، وأعتقد أنه سيتأقلم على اللعب في مصر".

وأضاف "سامسون يحب التحرك كثيرًا في الثلث الهجوم ويلعب بشكل رائع خلف المدافعين، يستطيع التحكم بالكرة، ويمكنه ضرب دفاعات الخصوم من خلال التمريرات الطويلة، هو لاعب قوي جسمانيًا، يلعب بقدميه بنفس الكفاءة، ويجيد ألعاب الهواء، أرى أنه لاعب متكامل".

واختتم "سعيد كمدرب من أجل سامسون، هو وجد فرصة مناسبة، ولا يمكنني أن أقف أمام رغبته في خوض تجربة جديدة، أتوقع أن يكون لاعبًا مهمًا، وسيخطو خطوة كبيرة في مسيرته باللعب للزمالك".