شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي اليوم الإثنين 10-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الهلال بنظيره الشباب اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي دوري روشن 2022.



وتنطلق صافرة مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث سيتم نقل مباراة الهلال والشباب على قناة SSC 1، ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعثرات الأخيرة في الجولتين السابقة.



يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي ويبحث الهلال عن تعويض للانتصارات في الجولة 5 و6، بينما يتصدر الشباب ترتيب الدوري بـ 18 نقطة ويأمل في الحفاظ على الصدارة بتحقيق فوز على الهلال.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب الجولة السابعة دوري روشن



سيتم نقل مباراة الهلال والشباب عبر قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي دوري روشن 2022-2023 حيث تنقل قناة SSC1 مباراة الهلال والشباب وعبر منصة شاهد.

كما توقع ملك التوقعات حسن الصبحان نتيجة مباراة الهلال والشباب والتي قال أنه سيحسمها التعادل الإيجابي أو السلبي.



مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم والأهلي الذي يستقبل الفيحاء، ما زال يعيش حالة الشك بعروضه غير المقنعة ونتائجه المتذبذبة، رغم التدعيمات التي أجراها في الميركاتو الشتوي، ويأمل مواصلة رحلة انتصاراته التي كان آخرها أمام الفتح 1 / 0.



كما نشير إلى أن مواجهة الهلال Vs الشباب اليوم بث مباشر ستكون مباراة صعبة.



كما تجدر الاشارا إلى أن الفريقان يتنافسان على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي (الأسبوع 7) 2022.

بينما ستكون القنوات الناقلة هي القنوات الناقلة: SSC Sport 1HD & 1SD + SSC Sport 5HD & 5SD.



كما تجري احداث اللقاء على ارض ملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).



بينما سيكون المعلق: مشاري القرني.

موعد توقيت مباراة الهلال والشباب انتظروا نتيجة ماتش الهلال ضد الشباب بث مباشر في دوري روشن السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة



8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:30 مساءًا بتوقيت مصر.

بينما تنطلق الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:30 مساءًا بتوقيت السودان.

8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

6:30 مساءًا بتوقيت تونس.

6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

8:30 مساءًا بتوقيت قطر.

5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

ويحتل الشباب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، من 6 انتصارات دون خسارة أو تعادل، بينما الهلال يحل في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويعاني الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، حيث خسر أمام التعاون بهدفين لهدف في الجولة الخامسة، ثم تعادل سلبيًا أمام الاتفاق في الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفوق الهلال على حساب الشباب بالنظر إلى القيمة التسويقية حسب شبكة "ترانسفير ماركت"، حيث بلغت قيمة أزرق الرياض 60 مليون يورو، بينما قيمة الشباب 35 مليون يورو، مما يعني أن قيمة الهلال التسويقية تساوي ضعف قيمة الليث الأبيض.

ويعد البرازيلي ماتيوس بيريرا هو أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في صفوف نادي الهلال، بقيمة بلغت 11 مليون يورو، بينما البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب هو أعلى قيمة تسويقيًا في صفوف متصدر الدوري السعودي برصيد 8 ملايين يورو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، كاريلو، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: كيم سونج.

خط الدفاع: فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خط الوسط: كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا.