شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات ضم عمرو السيسى قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات ضم عمرو السيسى لاعب خط وسط طلائع الجيش، ليكون الصفقة السابعة التى يضمها الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2022 /2023.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع عمرو السيسى على جميع بنود عقده مع الزمالك، كما تم إنهاء المفاوضات مع ناديه ليكون لاعبا جديدا فى الزمالك قبل نهاية فترة القيد الصيفى التى تنتهى فى الثانية عشرة مساء اليوم الاثنين.

وسيكون عمرو السيسى إصافة كبيرة لوسط نادى الزمالك فى الموسم الجديد لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات عالية، وليكون ثالث اللاعبين الجدد فى هذا المركز بعد ضم المغربى زكريا الوردى من الرجاء، ونبيل عماد دونجا من بيراميدز.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 6 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل.