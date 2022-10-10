شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير عن مواجهة كالون: "فوز مهم خارج الأرض ولاعيبة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد الدين سمير، قائد فريق فيوتشر، عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه فريقه على مضيفه فريق كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد في ليبيريا.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمدلله فوز مهم خارج الأرض، خطوة مهمة نحو الصعود للدور القادم، لاعيبة رجالة دائما".

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة مسابقة الدوري العام موسم 2022/2023 التي أقيمت أمس، عن مواجهات قوية لفريق فيوتشر في المسابقة المحلية المقرر انطلاقها في 18 أكتوبر الجاري .

ويفتتح فيوتشر مبارياته في الدوري بمواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، فيما يلتقي بالنادي الأهلي في الجولة السابعة والزمالك في الجولة السادسة عشر.

ويختتم فيوتشر مباريات الدور الأول بالجولة 17 بمواجهة لا تخلو من المتعة والإثارة أمام البنك الأهلي.

يذكر أن فيوتشر أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الخامس وذلك في أول مشاركة له بدوري الأضواء والشهرة بعد التأهل من القسم الثاني، حيث حقق فيوتشر نتائج مميزة قي سنة أولى دوري أهلته للعب في كأس الكونفدرالية تحت قيادة مدربه المخضرم علي ماهر.