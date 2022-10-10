شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى يخطر الأهلي بوصوله إلى القاهرة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى إخطاراً من الاتحاد المنستيرى التونسى يخطره فيه بوصوله إلى القاهرة الخميس المقبل استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالأمس بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.



بدأ مسئولو النادى الأهلى الترتيب لاستقبال الاتحاد المنستيرى، ويسعى مسئولو القلعة الحمراء لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة بطل تونس أثناء تواجدها فى القاهرة، لاسيما بعد المعاملة الرائعة التي وجدتها بعثة الأهلى أثناء لقاء الذهاب الأحد الماضى.

وحقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على اتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.

سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر، حيث استغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسية قاتلة فى الشباك التونسية.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

ويطمح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربي الموسم الماضي .

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.