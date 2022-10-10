شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات مصرية فى افتتاح ربع نهائى بطولة أمريكا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح غد، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجاري، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.



وجاءت مباريات المصريين فى اليوم الأول من منافسات ربع النهائي كالتالي: وجاءت مباريات المصريين فى اليوم الأول من منافسات ربع النهائي كالتالي: نوران جوهر ويثرب عادل

روان العربي والبلجيكية نيلي جليس

نور الطيب والانجليزية سارة جان بيري

على فرج والكولومبي ميجيل رودريجيز

طارق مؤمن والهندي سوراف جوزال

مازن هشام ويوسف سليمان

مروان الشوربجي والفرنسي لوكاس سيرم

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة البطولات المؤثرة بشكل كبير فى ترتيب التصنيف العالمي باللعبة، حيث يخوضها نجوم مصر تحت راية تحدٍ مختلفة لتحقيق طموحاته.

ومثل مصر في هذه البطولة من الرجال 11 لاعباً وهم: علي فرج، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، مروان الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقي، مصطفى السيرتي، يحيى النوساني، زاهد سالم وكريم الحمامي.

بينما مثل مصر في منافسات السيدات 15 لاعبة وهن: نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الشربيني، روان العربي، نور الطيب، سلمى هاني، فريدة محمد، زينة مقوي، نادين شاهين، نور أبو المكارم، مريم متولي، جنا شيحة، هنا رمضان، سنا إبراهيم ويثرب عادل.