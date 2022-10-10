شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يعالج أخطاء صناعة لعب بيراميدز قبل مباراة العودة أمام هلال الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق بيراميدز، على علاج الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه، وخاصة فى صناعة اللعب، والتى ظهرت خلال مواجهة هلال الساحل السودانى التى انتهت بنتيجة 2/ 0 وجمعتهما مساء، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل هدفى بيراميدز فخر الدين بن يوسف، ومصطفى فتحى، ويعد هدف مصطفى هو الأول له مع الفريق السماوى بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة من التعاون السعودى.

وقال جونياس عقب المباراة أن الشوط الأول شهد بعض المشاكل في صناعة اللعب، ولكن تطور الأمر في الشوط الثاني، وبعد فترة إعداد 23 يوما يعد الأداء مقبولا، ولكن لا بد من العمل على التطور مستقبلا، وتحدث جونياس على مصطفى فتحي، مؤكدًا إنه لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته ويجب الدفع به تدريجيا في المباريات، خاصة أنه كان بعيدا عن الملعب منذ فترة طويلة.

وأوضح المدير الفنى، أنه راض تماما عن لاعبي الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين الممتازين في مختلف المراكز ولديه تطلع مع تلك المجموعة في تحقيق أفضل نتائج خلال العام الجاري، ولا بد من العمل جيدا مع العناصر الدولية التي انضمت متأخرة بعض الشيء عن بداية فترة الإعداد في دبي.

كما علق هانى سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على الفوز الذي حققه الفريق على حساب هلال الساحل السوداني، مؤكدًا أنه كان مهما للغاية كونها أول مباراة في الموسم والبداية دائما ما تكون صعبة ولا بد من وجود أخطاء يجب التعامل معها مستقبلا.

وشدد على أن الفريق نجح في إنهاء الجزء الأول من المهمة ويتبقى لقاء الإياب وهناك الدوري الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، ولا بد من التركيز على تلك الأمور جيدا للتعامل معها في ظل ضغط متوقع من المباريات محليا وقاريا.

وطلب تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، من لاعبى فريقه طى صفحة مواجهة الذهاب أمام هلال الساحل السوداني، وشدد على ضرورة عدم الوقوف كثيرًا أمام تلك المواجهة والتركيز الجديد في اللقاء المقبل، والمقرر إقامته على نفس الملعب يوم 15 من شهر أكتوبر الجارى.