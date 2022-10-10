شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الغرافة القطرى فى دور الـ16 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخسر الاتحاد مباراته أمام الكويت الكويتى بنتيجة 74/72 ، بعدما فاز فى أول جولتين أمام أهلى بنى غازى وأهلى حلب السورى.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري فى البطولة كلا من: أحمد عادل ويوسف شحاتة ومصطفى عصام وهيثم كمال وحاتم بحيري وميدو طه وأنس أسامة ويوسف شوشة وبيبو وياسر صالح وعلى محمد ورامي إبراهيم وكيندال ديكيس وشون أرماند

ويقع الاتحاد في المجموعة الأولى والتي تضم: "الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي".

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد ، حيث تأهل الأهلى أيضا لدور الـ 16 ، بعد الفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها حتى الآن أمام الميناء اليمنى و الرياضى اللبنانى والغرافة القطرى ليلتقي غدا مع أهلي حلب السوري فى دور الـ16.