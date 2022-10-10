شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرسل للجبلاية اليوم القائمة الإضافية قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل النادى الإسماعيلي القائمة الإضافية للفريق الأول لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، للجبلاية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بساعات.

ورحل عن صفوف الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية كل من: أحمد أيمن ومحمود البدري وشادي ماهر ومحمود عبد الله وعمرو الحلواني وعبد الله جمعة ومحمد عادل وأحمد مصطفى وحسن ياسين ومدحت فقوسة ومحمود عبد العاطي دونجا والإيفواري جان موريل والبوليفي كارميلو والأجنتيني دييجو فرناندووالجامبي سايكو كونيتيه ووجيه عبد الحكيم ومحمد مجدي وكمال السيد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 12 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن وعلى نادر، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.