شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية "كأس اللواء أحمد فولى" للتايكوندو فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات البطولة العربية للتايكوندو، التى تقام بلبنان وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى، وتحمل البطولة اسم الراحل أحمد فولى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى، على أن تحمل البطولة اسم "البطولة العربية كأس اللواء أحمد فولى".

وتقام البطولة بلبنان، بعد ساعات من ختام بطولة لبنان الدولية والتى حقق خلالها منتخب التايكوندو 9 ميداليات، وجاءت كالتالى، 4 فضيات و 5 برونزيات، عن طريق كل من شهد سامى ، روان الرفاعى ، اياد بركات ، رامى عيسى الفضيات ، وحقق البرونزيات أحمد وائل ، نادين عمرو ، اية شحاتة ، اشرقت نبيل ، عبدالرحمن خلف .

من ناحية أخرى، تقرر إطلاق اسم اللواء الراحل أحمد فولى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى والعربى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو السابق على البطولة العربية، على أن يكون اسم البطولة "البطولة العربية كأس اللواء أحمد فولى".

وتأتى المشاركة فى البطولة ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للتايكوندو، وتضم البعثة خالد محمود نائب رئيس الاتحاد كريستال للبعثة، بالإضافة إلى 13 لاعبا ولاعبة.