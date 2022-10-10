الجيش الملكي يهزم أشانتي جولدن الغيني برباعية في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز فريق الجيش الملكي المغربي، ضيفه أشانتي جولدن بويز الغيني، مساء الأحد، بنتيجة (4-0)، في ذهاب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل اللاعب دياكيتي الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب محمد مفيد الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 49.

وأحرز رضا سليم الهدف الثالث للجيش المغربي في الدقيقة 57، قبل أن يختتم آدم النفاني أهداف أصحاب الأرض قبل صافرة النهاية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في غينيا يوم الجمعة المقبل، ويكفي الفريق المغربي التعادل او الفوز بأي نتيجة، أو الخسارة بأقل من فارق 4 أهداف للعبور للدور المقبل.