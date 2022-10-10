شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيرى، وفاز فيها الأحمر بهدف محمد عبد المنعم، والتي أقيمت عصر أمس الأحد في تونس ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة. موعد مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقياتقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى في السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيريتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاهلى يبحث عن اللقب الحادى عشر في دوري الابطال الافريقى ويطمح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربي الموسم الماضي.