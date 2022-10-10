شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تعود إلى القاهرة بعد الفوز على كالون السيراليونى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، مساء اليوم، الاثنين، إلى القاهرة، بعد رحلة طويلة تستغرق 12 ساعة، قادمة من ليبيريا، بعد الانتهاء من مواجهة كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاز فريق فيوتشر على كالون إف سي، بطل سيراليون، بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن ومصطفى البدرى فى الدقيقتين 47 و"90+3" من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية، قبل استئناف التدريبات سريعاً استعداداً لمباراة العودة أمام الفريق السيراليوني والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي 16 أكتوبر الجاري، حيث يرغب فيوتشر في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة في أول مشاركة أفريقية.

من ناحية أخرى، يواصل علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A" والتي منعته من قيادة الفريق من الملعب خلال المباريات الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية، حيث اضطر علي ماهر للسفر إلى الإمارات من أجل انهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية، وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، أن علي ماهر لم ينتهي بعد من استخراج رخصته.

وكان علي ماهر قد اصطحب الصفقات الجديدة لفيوتشر في رحلة ليبيريا وفي مقدمتهم، مهند لاشين وأحمد يحيى، فيما بقي محمود عبد الرحيم جنش في القاهرة بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من مجلس إدارة فيوتشر، نتيجة دخوله في مشادة قوية مع زميله السابق بالفريق أحمد رفعت، والذي رحل قبل أيام عن فيوتشر ليلتحق بالوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.