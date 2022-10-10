شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فلامبو البوروندى في إياب دور الـ32 الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة فيريرا صفحة مباراة الذهاب مع فريق فلامبو دى سنتر البوروندى التي أقيمت مساء أمس الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأبيض بهدف حسام عبد المجيد، ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة. موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندىتقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى في السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندىتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا واجتاز نادي الزمالك المهمة الأولى في بطولة دوري ابطال افريقيا امام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي . الزمالك يبحث عن اللقب الافريقى السادسونجح نادي الزمالك في حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء.