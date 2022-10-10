شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فلامبو البوروندى في إياب دور الـ32 الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات