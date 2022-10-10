شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: نصل القاهرة 13 أكتوبر وقمنا بالواجب مع الأهلي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دور رد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الحيزم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "استمتعنا بالمباراة بين الأشقاء رغم الهزيمة وسنصل القاهرة يوم 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الإياب، وقمنا بالواجب مع الأهلي في تونس ونتمنى المعاملة بالمثل في القاهرة".

وأضاف: "ليس لدينا ما نخسره في مباراة العودة، سنقاتل للتمسك بحظوظنا في التأهل، نعلم صعوبة المهمة، لكن كرة القدم فيها كل شىء، ونؤمن بحظوظنا".

وحقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على اتحاد المنستيري التونسي فى المباراة التى جمعتهما عصر الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.