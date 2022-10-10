عبدالحفيظ: الأهلي سيطر على المباراة أمام الاتحاد المنستيري.. وننتظر الأفضل من سافيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة الاتحاد المنستيري في لقاء الذهاب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا كانت صعبة، لافتا أن هناك لا يزال هناك شوط ثان في القاهرة.

حقق الأهلي فوزًا قاتلاً على حساب الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم على ملعب "مصطفى بن جنات".

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:" سنستعد لمواجهة الإياب في القاهرة بكل تركيز من أجل حسم التأهل لدور المجموعات".

وأوضح، أن تحقيق الفوز في تونس يعبر عن شخصية الأهلي، رغم الأجواء الصعبة التي دائمًا ما تتسم بها المواجهات المصرية التونسية في البطولات الإفريقية.

وتابع:" الأهلي تسيد المباراة منذ البداية للنهاية سواء من جهة الاستحواذ أو خلق الفرص.

وأثنى على ما قام به اللاعب الجديد برونو سافيو أمام الاتحاد المنستيري، مؤكدًا أن الفريق ينتظر منه الأفضل خلال التحديات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي We السلام" حيث يحتاج الفريق الأحمر لنتيجة التعادل فقط من أجل الوصول لدور المجموعات.

وجاء هدف الفوز عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، ليعود ممثل مصر من تونس بفوز ثمين خارج الديار.

وتُعد هذه المباراة هيّ الأولى للسويسري مارسيل كولر والذي تولى القيادة الفنية للأهلي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش والذي رحل عقب نهاية الموسم المنقضي.