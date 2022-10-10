بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة الأهلي، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تونس على متن طائرة خاصة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.

حقق الأهلي فوزًا قاتلاً على حساب الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء أقيم على ملعب "مصطفى بن جنات".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي We السلام" حيث يحتاج الفريق الأحمر لنتيجة التعادل فقط من أجل الوصول لدور المجموعات.

وجاء هدف الفوز عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة (90+3)، ليعود ممثل مصر من تونس بفوز ثمين خارج الديار.

وتُعد هذه المباراة هيّ الأولى للسويسري مارسيل كولر والذي تولى القيادة الفنية للأهلي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش والذي رحل عقب نهاية الموسم المنقضي.