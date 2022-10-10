ملف الخليج 365.. فوز الأهلي والزمالك.. خسارة ليفربول.. وقرعة الموسم الجديد للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل فوز كل من الأهلي والزمالك مبارايتهما بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لفوز فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية، كما أعلنت رابطة الأندية المصرية قرعة الموسم الجديد للدوري.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

برشلونة يهزم سيلتا فيجو بصعوبة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

فيوتشر يفوز على كالون خارج أرضه بالكونفدرالية ويقترب من الصعود

للمرة الثانية في 14 يومًا.. يد الزمالك تخسر أمام الترجي وتفقد لقب أفريقيا للأندية الأبطال

الزمالك يتجاوز فلامبو البوروندي ويضع قدماً في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه المتراجعة بخسارة أمام رين في الدوري الفرنسي

أرسنال يواصل نتائجه الرائعة ويفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي

بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يسقط أمام هاتاي أنطاكيا في الدوري التركي

مشوار بيراميدز كاملًا في الدوري.. تعرف على جولتي مواجهتي الزمالك والأهلي

مشوار الزمالك كاملا في الدوري.. مواجهة مبكرة أمام بيراميدز

هدف قاتل.. الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي بالفوز على المنستيري في تونس

مشوار الأهلي كاملًا في الدوري.. البداية ضد الإسماعيلي والختام أمام المقاولون