إنبي يعلن التعاقد مع لاعب بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي إنبي عن تعاقده مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف إنبي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع إيريك تراوي لاعب نادي بيراميدز، موسمًا على سبيل الإعارة.

ولعب إيرك 127 مباراة بقميص بيراميدز، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

الجدير بالذكر أن نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تعاقد مع الدولي الأثيوبي شيمليس بيكيلي قادمًا من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحاول إنبي إتمام العديد من الصفقات، لتقديم آداء أفضل من الموسم الماضي، واحتلال أحد مركز المربع الذهبي.