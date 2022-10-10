برشلونة يهزم سيلتا فيجو بصعوبة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح برشلونة في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب بيدري، الذي استغل عرضية حولها لداخل الشباك.

وبتلك النتيجة، استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وخلفه ريال مدريد بنفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

ولعب برشلونة بتشكيل مكون من:

" مارك أندري تير شتيجن- أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا- جافي - سيرخيو بوسكيتس - بيدري- رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس".

أحداث المباراة

وسيطر لاعبو برشلونة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى من زمن المباراة، وسط تراجع سيلتا فيجو لمناطق دفاعه واللعب على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 13 كاد أن يسجل فيران توريس هدفا لبرشلونة بعد تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس سيلتا فيجو تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وترجم فريق برشلونة خطورته لهدف أول في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب بيدري، الذي استغل عرضية حولها لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 40، سقط اللاعب البرازيلي رافينيا داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم اشار بإستكمال اللعب وسط اندهاش لاعب برشلونة الذي كان يسعى للحصول على ركلة جزاء.

وكاد ان يسجل المدافع بيكيه هدفا لبرشلونة في الدقيقة 45، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن نفذها رافينيا، ليقابلها بيكيه برأسه لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 64، قرر تشافي مدرب برشلونة الدفع بثلاثة لاعبين وهم عثمان ديمبيلي، فرينكي دي يونج وانسو فاتي بدلا من رافينيا، بيدري وفيران توريس.