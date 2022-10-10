برشلونة يجتاز عقبة سيلتا فيغو بصعوبة ويستعيد الصدارة 

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز برشلونة على ضيفه سيلتا فيغو بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا".

سيطر برشلونة على مجريات اللعب وضغط في مناطق خصمه إلى أن تمكن الفريق من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 إثر كرة عرضية من جافي حاول دفاع سيلتا فيغو إبعادها لكنه هيأها إلى بيدري غونزاليس الذي لم يتردد في إيداعها الشباك بسهولة.

بعد الهدف خفض برشلونة من نسق لعبه الهجومي واكتفى ببعض المحاولات التي لم تنجح في اختراق دفاع الخصم الذي اندفع مع انتصاف الشوط الثاني وأحرز هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 68.

وعرفت الدقائق الأخيرة تراجع ملحوظ في أداء برشلونة وسط رغبة كبيرة من سيلتا فيغو بالتعديل، الأمر الذي كاد أن يحصل في الدقيقة 84 لولا تألق الحارس الألماني تير شتيغن في التصدي لكرة المخضرم اياغو اسباس الخطيرة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقاط وعاد إلى صدارة الترتيب متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

(وكالات)