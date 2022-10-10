الامارات | ميرزا والمنصوري يحصدان ذهبية «الماديسون» في بطولة العرب للدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نجما منتخب الدرّاجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، الذهبية الأخيرة لبعثة المنتخب في ختام المشاركة، أمس، بالبطولة العربية في «المضمار»، التي أقيمت في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة على مدار خمسة أيام. وجاء التتويج بالذهبية في سباق الماديسون الأولمبي، ليحافظ المنتخب على صدارة العرب في سباقات المضمار الأولمبية.

وبذلك وصل إجمالي ميداليات الإمارات في البطولة إلى 29، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية وست برونزيات، ليحتل المنتخب المركز الثاني خلفاً للمنتخب المصري صاحب العدد الأكبر من المشاركين. واقتنصت درّاجات الإمارات المركز الثاني من الجزائر الذي احتله الموسم الماضي.

وشهد اليوم الختامي سباقات للشابات وسباق الماديسون للرجال والشباب، وأسفر عن فوز يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري من المنتخب بالمركز الأول، ومصر بالمركز الثاني، والجزائر بالمركز الثالث، لتختتم المشاركة بعدد أكبر من الميداليات مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ 28 ميدالية ملوّنة في المركز الثالث بالترتيب العام.

وأكد قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال في تصريح صحافي: «إن ما تحقق يؤكد نجاح مجلس إدارة الاتحاد بالتحضير الجيد للبطولة، من خلال كثرة المشاركة في البطولات الخارجية». وتابع: «هذا الأمر أهلنا إلى وجودنا بقوة في مختلف البطولات».