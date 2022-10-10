الامارات | أحمد رفعت: جئت إلى الوحدة لترك بصمة مع النادي وإسعاد جماهيره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم محترف الوحدة الجديد، المصري أحمد رفعت، أوراق اعتماده سريعاً، وفي أول ظهور له بقميص «العنابي» خلال لقاء النصر، بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين أول من أمس، حيث فاز الوحدة 4-0 على «العميد». وأسهم نزول أحمد رفعت مع بداية الشوط الثاني في صناعة هدفين، وأسهم في الثالث من الأربعة التي سجلها فريقه، لتهتف له مدرجات الوحدة بعد المباراة. وقال النجم المصري في تصريحات صحافية بعد المباراة، إنه «سعيد بالبداية القوية، وإنه جاء لترك بصمة مع نادي الوحدة وإسعاد جماهيره». وارتقى الوحدة إلى المركز الخامس بسبع نقاط، بينما تنتظره قمة كبيرة الجولة المقبلة أمام العين.

وكان الوحدة أعلن صباح أول من أمس، وقبل ساعات من مباراة النصر، التعاقد مع أحمد رفعت على سبيل الإعارة قادماً من نادي فيوتشر المصري، لمدة موسم واحد. وعانى الوحدة في بداية هذا الموسم، تواضع مستوى لاعبيه الأجانب ما اضطر الإدارة إلى استبدال اثنين منهم، بخروج المدافع البرازيلي جوبسون، واستبداله بمواطنه، آلان ماركوس، كما خرج البرتغالي مارتنيز، وحل بدلاً منه المصري أحمد رفعت. وأبدى أحمد رفعت سعادته الكبيرة بالانطباع الإيجابي الذي خرجت به الجماهير عنه في أول مباراة له مع العنابي.

وأضاف: «سعيد لوجودي هنا في الوحدة، هذا النادي الكبير المعروف بشعبيته وجماهريته في مصر والوطن العربي، جئت إلى هنا ولديَّ الطموح لأن أترك بصمة لي مع النادي وإسعاد جماهيره». وأضاف: «قبل قدومي إلى الوحدة كنت أعلم أن الفريق عانى في بداية الموسم بفقدان العديد من النقاط، وهذا يضعني أمام مسؤوليات كبيرة، لتقديم أفضل ما عندي لمساعدة زملائي للنهوض بالفريق وعودته إلى مكانه الطبيعي، وسعدت بأن الفريق قد نجح في تحقيق فوز كبير في مباراة النصر، هذا ما يُعطيني ثقة بالنفس ودفعة معنوية أكبر لتقديم المزيد».

وكشف أحمد رفعت عما دار بينه وبين إدارة النادي قبل إتمام التعاقد معه قائلاً: «أخبرتني الإدارة بأن الوحدة فريق كبير ويلعب في كل البطولات من أجل المنافسة وحصد الألقاب، وأنا أعشق التحديات وأي لاعب يُشرفه أن يلعب في فريق بالقيمة والقدر نفسيهما، لدينا في الفترة المقبلة مباراة مهمة في نهائي كأس رئيس الدولة، وأتمنّى أن نُهديها لجماهيرنا الوفية».

مدرب النصر: الهزيمة لا تعني الاستسلام

قال مدرب النصر، الألماني فينك، إنه حزين بسبب الخسارة الكبيرة بـ4-0، وأكد في تصريحات صحافية «سيطرنا على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة وأتيح لنا العديد من الفرص التي لم تُستغل على النحو المطلوب، ولو سجلنا في البداية لخرجنا بالنتيجة التي نطمح إليها». وأضاف «الهدف الأول الذي استقبلناه جعل الفريق ينهار دون سبب واضح». وأشار إلى «الهزيمة أمر وارد، وطبيعي أن تغلب مشاعر الحزن على محبي النادي، لكن علينا أن نؤمن بأن الهزيمة لا تعني الاستسلام، ويجب غلق هذا الملف سريعاً ونستعد للمباراة المقبلة لتحقيق الفوز فيها».

• الوحدة ارتقى إلى المركز الخامس بسبع نقاط.. وتنتظره مباراة صعبة الجولة المقبلة أمام العين.