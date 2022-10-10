الامارات | عامر مبارك: فوز خورفكان على البطائح كان مستحقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب خورفكان عامر مبارك، إن تحقيق الفوز على البطائح في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين أول من أمس، كان مستحقاً للفريق، وشدّد على أن الفريق حقق الأهم والمطلوب من المباراة بعد الفوز 3-0. وتابع في تصريح صحافي: «حققنا المطلوب، والبطائح فريق محترم وحسبنا له ألف حساب، وتوفقنا في الشوط الثاني بتسجيل الأهداف، ونسعى في المباريات المقبلة لكي نظهر بشكل أفضل».

وتحدث عن نجم المنتخب السابق، ولاعب البطائح حالياً أحمد خليل، قائلاً إنه غني عن التعريف، وتابع: «كان واجبي مراقبته في المباراة، وهو هداف مميز بتسديد الكرات، وأتمنّى أن يعود إلى مستواه الطبيعي». في جانب آخر، قال أحمد خليل في تصريح صحافي إنه سيبذل جهوداً أكبر لكي يستعيد مستواه الحقيقي ويتمكن من مساعدة فريقه لتحقيق طموحاته.

وقال إن عودته إلى الملاعب ودعم فريقه بتحقيق النتائج الإيجابية مسؤولية، وهو على قدرها، منوهاً إلى أنها مباراته الثانية وسيحاول في المباريات المقبلة تقديم الأفضل، لأنه يدرك أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب.