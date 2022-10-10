الامارات | أرقام ليما تجهز الوصل للشارقة.. وبيتزي فخور بـ «غضب» الهداف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم الوصل والمنتخب فابيو ليما تعافيه من الإصابة التي أبعدته في الموسم الماضي عقب تعرضه لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة، بعدما أحرز ليما ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها الوصل للفوز على الظفرة بأربعة أهداف دون ردّ، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليستعد بشكل مثالي لمباراة القمة المنتظرة أمام الشارقة في الجولة المقبلة.

وحقق الهداف التاريخي للوصل في المحترفين، أرقاماً استثنائية بعدما أحرز «الهاتريك» الثالث في مسيرته مع «الأصفر» في الدوري، بينما وصل ليما إلى الهدف رقم 133 ليعادل رقم نجم المنتخب ونادي الشعب (سابقاً) عدنان الطلياني، بينما تجاوز رقم لاعب الشارقة السابق عبدالعزيز محمد الذي يمتلك 132 هدفاً.

ورغم تألق ليما أمام الظفرة، لكن هداف الوصل أبدى غضبه أثناء خروجه من الملعب عندما قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي استبداله في الدقيقة 62 لإراحته استعداداً للمباراة المقبلة في الدوري أمام الشارقة بالجولة السادسة. وغادر ليما الملعب مباشرة دون الذهاب إلى مقاعد البدلاء، مبدياً اعتراضه على استبداله، ورغبته في استكمال المباراة حتى نهايتها.

في المقابل، قال مدرب الوصل إنه يشعر بالفخر بعدما أبدى ليما غضبه بسبب استبداله، مؤكداً أنه يُعد شيئاً إيجابياً أن يحب اللاعب الاستمرار في الملعب ومواصلة اللعب. وأضاف: «لكن في الوقت نفسه لدينا مباريات مهمة في الفترة المقبلة، ويجب أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة سواء بمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي أو بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين».

ويحل الوصل في الجولة السادسة ضيفاً على الشارقة، ودخل «الإمبراطور» أجواء المنافسة على الصدارة بعدما تقدّم إلى المركز الثاني بـ11 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة بالرصيد نفسه من النقاط، بينما سيخوض «الأصفر» بعد غدٍ مواجهة مهمة خارج أرضه أمام خورفكان في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

• 133 هدفاً سجلها ليما مع الوصل في الدوري حتى الآن.