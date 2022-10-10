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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان مجلس إدارة نادى إنبى التعاقد مع إيريك تراوري، قادما من بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى التعاقد مع إيريك تراوري قادما من بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية. اعتذر أحمد سيد غريب، لاعب الأهلى، المعار حديثا إلى نادى الاتحاد السكندري إلى محمد مصيلحي، رئيس النادى والجماهير، وذلك بعد دخوله في نوبة بكاء خلال ظهوره التليفزيونى بالأمس على قناة "أون تايم سبورتس 1"؛ بسبب رحيله عن القلعة الحمراء. ودع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميا للرجال وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن النسخة الماضية، منافسات البطولة في نسخة الموسم الجاري من مباراة الدور التمهيدي الثاني، وذلك أمام منافسه الفرنسى لوكاس سيرم خلال أحداث الشوط الثالث. بعثة الأهلي تشكر السفير المصري في تونس بعد الفوز على الاتحاد المنستيري وجه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في تونس، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، على جهوده الكبيرة والعمل على توفير كافة سبل الراحة لفرق النادي أثناء وجودها في دولة تونس الشقيقة. قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الإثنين، عقب الفوز على فلامبو البوروندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

جلسة مطولة بين جاريدو ونجوم الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الأهلي

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه مساء الأحد قبل بداية مرانه الذى أقيم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، فى إطار استعداداته لمواجهة الأهلي فى افتتاحية الدوري العام.

حقق الزمالك فوزا غاليا على فلامبو البورندى بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب في ذهاب مباراة دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أعلن نادي الداخلية، الصاعد حديثاً للدورى الممتاز، التعاقد مع أحمد سيد عبد النبى قادما من النادى الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم صفوفه تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس بعد الهزيمة من الترجي بنتيجة 28/24 فى النهائى، ليتوج الفريق التونسى باللقب الأفريقى.

فاز فريق فيوتشر على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن ومصطفى البدرى في الدقيقة 47 و"90+3" من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أنهي مجلس إدارة نادى سموحة إجراءات التعاقد مع قائد منتخب بنين الأولمبي "دوكو دودو" قادما من نادى "أوف ماس" بالدورى البنيني، بعقد يمتد لـ4 مواسم.

حقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على إتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.