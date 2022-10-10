شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان: الأهلى سهل مباراة العودة أمام المنستيرى وسافيو سيصنع الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد التونسى أنيس بوجلبان، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى سهل على نفسه مباراة العودة أمام الاتحاد المنستيرى بعد الخروج فائزا بهدف فى مباراة تونس.

وقال أنيس بوجلبان، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الفوز هو الأهم بالنسبة للأهلى فى الموسم الجديد خاصة بعد الموسم الماضى والتعاقد مع مدرب جديد، وقدم مباراة جيدة واستطاع تحقيق الفوز والعودة بنتيجة جيدة جدا".

وأضاف: "برونو سافيو هيعمل فارق مع النادى الأهلى، وكنت متأكد أنه سيكون مختلفا، وقدم مباراة جيدة وبعد 3 مباريات سيكون مختلفا، وسيكون مميزا بشكل كبير".

وتابع: "الاتحاد المنستيرى قدم موسما رائعا الموسم الماضى وكان ينافس على الدورى التونسى لآخر فترة وحقق كأس تونس آخر موسمين وأتمنى عودته لمستواه من جديد، وتغيير المدرب أثر على أداء الاتحاد مع رحيل بعض اللاعبين المميزين".

واختتم بوجلبان تصريحاته قائلا: "الأهلى قدم أداء جيدا أمام الاتحاد المنستيرى وخرج بالفوز، وسهل مباراة العودة عليه بالخروج بالفوز هنا فى تونس، ومن الصعب على أى فريق العودة أمام الاهلى فى القاهرة فى ظل هذه النتيجة، وأليو ديانج أفضل لاعب فى مباراة اليوم".