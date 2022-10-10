شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يخسر من الأردن 1 – 0 فى الودية الثانية استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة النسائية، تحت قيادة محمد كمال، المدير الفني، من نظيره الأردني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد في التجربة الودية الثانية بين المنتخبين استعدادا لتصفيات أفريقيا.

وفي الودية الأولى حقق منتخب النسائية الفوز على نظيره الأردني بهدف دون رد، أحرزته مهيرة على لاعبة منتخب مصر، من لمسة فنية رائعة في الدقيقة 25 في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين مساء الخميس الماضي، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.

من ناحيتها قامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية بزيارة معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية، لدعم اللاعبات قبل مواجهتي الأردن، كما حرصت على الاطمئنان على ترتيبات المعسكر، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني أكدت خلالها دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للمنتخب المصري للكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة خلال المرحلة المقبلة.