شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات سموحة بالدورى .. البداية بمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة الدورى الممتاز التي أجريت منذ قليل عن مواجهة قوية بين سموحة والزمالك في الجولة الأولي لمسابقة الدورى للموسم الجديد 2022 /2023، فيما يواجه في الجولة الثانية البنك الأهلي.

ويقود كابتن طارق العشري فريق سموحة في الموسم الجديد، حيث نجح "الموج الأزرق" في حسم المركز السادس في الموسم الماضي.

وأجرت رابطة الأندية مراسم قرعة الدوري الجديد بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور ممثلي ومندوبي الـ ١٨ المشاركين فى المسابقة المقرر انطلاقها أعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباراة سموحة خلال الدور الاول كالتالي :

الزمالك * سموحة

سموحة * البنك الاهلي

حرس الحدود * سموحة

سموحة * المقاولون العرب

الإسماعيلي * سموحة

سموحة * أسوان

الدخلية * سموحة

سموحة * الإتحاد السكندري

الأهلي * سموحة

سموحة * غزل المحلة

فيوتشر * سموحة

سموحة * فاركو

سموحة * طلائع الجيش

سيراميكا * سموحة

سموحة * بيراميدز

انبي * سموحة

سموحة * المصرى